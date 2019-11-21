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اقتصاد

الين اليابانى يرتفع مقابل الدولار

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:22 ص
الين
الين
وكالات
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ارتفع الين الياباني مقابل الدولار، اليوم الخميس، بعد أن قالت مصادر مقربة من البيت الأبيض لرويترز، إن من المستبعد إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا العام، مما حطم آمال المستثمرين بالتوصل لاتفاق جزئي قريبا وعزز أصول الملاذ الآمن.

وهبط اليوان الصيني لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في التعاملات بالسوق المحلية بفعل مخاوف من أن الفشل في إبرام اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية قد يوجه ضربة جديدة لاقتصاد بكين المتعثر.

وتراجع الدولار خلال الجلسة إلى 108.54 ين، وارتفعت العملة اليابانية قرابة 1%، من أدنى مستوى في ما يزيد على خمسة أشهر، والذي بلغته مقابل العملة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولم يأت على الدولار تغير يذكر تقريبا عند 1.1077 دولار مقابل اليورو، بينما نزل قليلا مقابل الجنيه الإسترليني عند 1.2934 دولار.

وتراجع اليوان الصيني في السوق المحلية إلى 7.0450 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى منذ أول نوفمبر قبل أن يستقر عند 7.0372. وفي تعاملات الأسواق الخارجية، هبط اليوان إلى 7.0533 للدولار وهو أضعف مستوى منذ الخامس من نوفمبر تشرين الثاني ثم قلص خسائره بعد ذلك.

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