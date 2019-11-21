ختام فعاليات مخيم الكشافة فى جامعة كفر الشيخ

اختتمت جامعة كفر الشيخ، صباح اليوم الخميس، أعمال مخيم اليوم الواحد لعشائر الجوالة بالجامعة، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب في المعسكر الكشفي بالجامعة، ظهر أمس الأربعاء، بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.



وقال رئيس الجامعة، إن المخيم يأتي تنفيذًا لخطة برامج الأنشطة الطلابية بجامعة كفر الشيخ، واختيار تشكيل منتخب فريق الجوالة لتمثيل الجامعة في المسابقات المقبلة، كما يهدف إلى التفاعل بين الجوالين، ونشر الحركة الكشفية ومبادئها داخل الجامعة الكشفية، ورفع كفاءة الجوالين، وتدريبهم على المهارات الكشفية، وتوعية الشباب، وتعزيز الانتماء الوطني.



وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بإعداد المخيم، وأعمال الطلبة والطالبات الفنية من "أشغال، ولوحات والطهي الخلوي"، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية المتنوعة، لدورها المهم في تكوين شخصية الطلاب، وتنمية مهاراتهم، لاكتساب خبرات وثقافات متنوعة.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية دور النشاط الكشفي والجوالة لتعزيز روح الانتماء الوطني والانضباط والالتزام، والعمل بروح الفريق الواحد، ونشر روح التنافس الشريف بين المشاركين، في إطار المبادئ الكشفية، والتي تهدف إلى تنمية المجتمع والخدمة العامة والمشاركة المجتمعية.