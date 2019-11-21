الليلة.. افتتاح معرض "كاريكاتير من مصر وروسيا"

يفتتح في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ بالمركز الثقافي الروسي، معرض الكاريكاتير الرابع بين فناني مصر وروسيا، بعنوان معرض "كاريكاتير من مصر وروسيا" والذي ينظمه المركز بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير. والذي يستمر حتى 26 نوفمبر الجاري.



هذا ويفتتح المعرض ألكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، والفنان جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، بحضور نخبة من الفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير.



يشارك في المعرض 40 فنانا منهم 16 من روسيا و24 من مصر، ويضم مجموعة من الأعمال الكاريكاتيرية التي عرضت في الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير، حيث تناول فناني الكاريكاتير موضوعا هاما وهو الثقافة والتنوير، فمن خلال لوحات كاريكاتيرية مدهشة تسلط الأضواء على قيمة الكتاب وأهميته، وتدعو لتعزيز ثقافة القراءة، كما سيتم عرض مجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية للأديب العالمي نجيب محفوظ، أول عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب.