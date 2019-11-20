محمد حفظي يعتذر للمنتجين في "القاهرة السينمائي" بسبب خالد الصاوي

اعتذر المنتج محمد حفظي، للمنتجين المشاركين في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 بسبب الاسكتش الذي قدمه الفنان خالد الصاوي، في تقديمه لحفل الافتتاح.



وقال محمد حفظي، في كلمته: "بالنسبة لكل المنتجين الموجودين في الصالة أنا بعتذر بالنيابة عن خالد الصاوي، هو ما اشتغلش معاكم ولا واحد فيكم على فكرة وأنا عمري ما اشتغلت معاه بس أنا عكس المنتجين الذين بدأوا بأحلام كبيرة أوي وبعدها يصغروها، لكن أنا من أول الفيلم بقولهم يا جماعة الفيلم صغير أوي واللي عايز يشتغل على كدا أهلًا وسهلًا".



وكان الفنان خالد الصاوي، قد قدم اسكتش في بداية الحفل تحدث فيه عن المنتجين والذين يقومون بتضخيم الأجور والدور ليفاجأ الفنان بعدها بتقليص دوره وأجره إلى حد كبير، كما تحدث عن دخول بعض المنتجين من خارج الوسط الفني والمشاركة في عملية الإنتاج.

