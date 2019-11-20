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محافظات

إغلاق مركز للدروس الخصوصية وإزالة الإشغالات في الدقي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:47 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين
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تمكن اللواء الدكتور أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى بالجيزة، يرافقه قوة أمنية من مكتب شرطة المرافق بالحى، من غلق مركز تعليمى بدون ترخيص فى شارع حسين واصف بنطاق الحى.

وقال عبد الفتاح، إن ذلك جاء خلال حملة شنها الحى، بناء على توجيهات محافظ الجيزة، بمواجهة ظاهرة "السناتر التعليمية".

وأكد رئيس حى الدقى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المركز، وأنه سيتم شن عدة حملات خلال الأيام المقبلة لمواجهة الظاهرة.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت، أمس، عن غلق 17 مركز للدروس الخصوصية موكدًا على التشديد على رؤساء المدن والأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات التعليمية، للتفتيش المستمر على أماكن هذه المراكز وإغلاقها.

كما شن اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، حملة موسعة لإزالة التعديات ومواجهة ظاهرة التعدى على حرم الطريق والأرصفة بالسدادات الحديدية لتخصيص أماكن لانتظار السيارات.

وأكد عبد الفتاح، أن الحملة جاءت بناء على توجيهات محافظ الجيزة بالقضاء على ظاهرة التعدي على الأرصفة بالسدادات الحديدية لتخصيص مكان مخصص لانتظار السيارات، وتحرير محاضر للمخالفين.

وأوضح رئيس حى الدقى، أن الحملة شملت شوارع:"الحسين وسليمان جوهر ومصدق"، مؤكدًا أنه تم إزالة كافة التعديات وتحرير محاضر تالف رصف وأشغال للطريق العام للمخالفين.

وكان محافظ الجيزة وجه رؤساء المدن والحياء خاصة بتكثيف الحملات لإزالة أى اعتداء على حرم الطريق العام، وبخاصة هذه السدادات الحديدية من جوار الأرصفة.

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