إياد نصار يكشف كواليس حواديت الشانزليزيه من "القاهرة السينمائي"

كشف الفنان إياد نصار عن تفاصيل أعماله السينمائية المقبلة والتي يقوم بتصويرها هذه الفترة، استعدادًا لعرضها للجمهور، وذلك خلال تواجده في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا.



وتحدث إياد، لـ"الدستور"، عن كواليس مسلسله الجديد حواديت الشانزليزيه، وكذلك عن فيلمه "رأس السنة" وغيرهما.



وقدم مهرجان القاهررة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.



الحفل الذي يخرجه هشام فتحي، ويقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، شهد العديد من الفعاليات، أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التي رحلت خلال العام الجاري، وفي مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان، والذي رحل 12 يوليو الماضي، كما يقام استعراض فني يحتفي من خلاله المهرجان بصناعة السينما.