شريف منير بنظارة سوداء في مهرجان القاهرة

حرص الفنان شريف منير على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 المقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية.



ظهر منير على السجادة الحمراء، وهو مرتدي بدلة ونظارة شمسية سوداء في إطلالة جديدة ومختلفة له.



ويعرض المهرجان هذا العام أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.



ويخرج حفل الافتتاح المخرج هشام فتحي على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يشهد العديد من الفعاليات، أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التي رحلت خلال العام الجاري، وفي مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان، والذي رحل 12 يوليو الماضي، كما يقام استعراض فني يحتفي من خلاله المهرجان بصناعة السينما.