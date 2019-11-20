حلا شيحة بفستان جريء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

شاركت الفنانة حلا شيحة، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 بعد غياب ظل لمدة 11 عامًا بسبب اعتزالها الفن.



وأطلت حلا شيحة، خلال الحفل بفستان أسود بفتحة طويلة ممتدة لأعلى الساق، وعاري الكتفين، والتي تعتبر من أكثر إطلالاتها جرأة.



وكشفت حلا، خلال تصريحاتها لقناة dmc، عن أنها سعيدة جدًا بعودتها للمشاركة في المهرجانات وكذلك عودتها للتمثيل بعد غياب طويل، مؤكدة أنها قدمت شخصية صعيدية للمرة الأولي، وغريبة عليها.



كما كشفت عن أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لتصوير فيلم سينمائي، ولكنها لن تكشف عن تفاصيله مؤقتًا.

