دراسة تكشف عن أمل جديد لمرضى سرطان الأطفال

قال الدكتور سانديب جين، استشاري أول في علم أمراض الدم للأطفال بمعهد غاندى للسرطان بالهند، إن حوالي 80% من حالات الإصابة بالسرطان لدى الأطفال قابلة للشفاء، ومنها سرطان الدم والغدد الليمفاوية وأورام الكلى وأورام الخلايا الجرثومية.



وأضاف أنه بالنسبة للأطفال، يجب أن يحصلوا على الرعاية والمشورة الصحيحة للشفاء التام، مشددا على الممرضات وأطباء الأطفال بأن يكونوا مدركين للعلامات المبكرة للسرطان، والتى يمكن التقاطها خلال الفحص الروتينى بين الأطفال.



وقال الدكتور"بى كيه جولكا"، رئيس قسم الأورام الطبية في كلية «ماكس» للرعاية الصحية: "من المهم الوصول إلى إخصائي في الوقت المناسب وبدء العلاج في الوقت المناسب.. لكن معظم الحالات تكتشف المرض بعد بلوغ المرحلة الثانية أو الثالثة".