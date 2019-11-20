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عالم

ملف ليبيا والإرهاب في مباحثات السيسي وميركل في برلين

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:49 م
السيسي وميركل
السيسي وميركل
مجدى عبدالرسول
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بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في العاصمة الألمانية برلين، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتطورات الأزمة في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: إن اللقاء استعرض سبل تنسيق الجهود بين البلدين كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وبحث تطورات الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة بليبيا.

وتم التوافق خلال اللقاء على تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا، "سعيا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كل مسارات وجوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها، بما يسهم في القضاء على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية".

ونقل المتحدث عن أنجيلا ميركل تأكيدها خلال اللقاء، أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط، في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.

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