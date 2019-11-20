ضبط مسجل خطر يروج المواد المخدرة بشبرا

تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من المواد المخدرة في منطقة شبرا.



وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد محمد البقري، مأمور قسم شرطة شبرا مصر، يفيد ضبط «عزت. ك»، 28 سنة، مسجل خطر، بحوزته فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 945 جراما، 250 جنيه.



و بمواجهته بالتحريات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة العامة للتحقيق.