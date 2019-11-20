إحالة أوراق عامل هتك عرض عجوز وقتلها إلى المفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، رئيس المحكمة، إحالة أوراق عامل سيراميك، إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة النطق بالحكم يناير المقبل، بعد اتهامه بقتل سيدة بالمعاش وهتك عرضها بعد أن قام بسرقة كلب وطلب منها التستر عليه.



صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد أيمن محفوظ، وخالد أحمد زكي، وأمانة سر خالد محمد حسين.



ترجع أحداث القضية رقم 17897 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بالعثور على جثة سيدة داخل شقة محل سكنها بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث القسم قيام المتهم م.ج.ع، عامل سيراميك، أثناء سرقة كلب من إحدى الشقق فاكتشف أمره وحاول الهروب بالقفز من بلكونة شقة أخرى للمجني عليها ع.ع.م، 64 سنة، بالمعاش، وعند قيام المجني عليها بفتح الشرفة شاهدت المتهم فطلب منها التستر عليه خوفا بالإمساك به، إلا أنه قام بهتك عرضها رغم أنها توسلت إليه بعدم فعل ذلك، فتعدى عليها وجذبها إلى غرفة النوم وهتك عرضها وقام بضربها عدة لكمات وتركها وفر هاربا من باب الشقة.



وبتقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهم وبالكشف عليه جنائيا تبين أنه مسجل، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات.

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، رئيس المحكمة، إحالة أوراق عامل سيراميك، إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة النطق بالحكم يناير المقبل، بعد اتهامه بقتل سيدة بالمعاش وهتك عرضها بعد أن قام بسرقة كلب وطلب منها التستر عليه.



صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد أيمن محفوظ، وخالد أحمد زكي، وأمانة سر خالد محمد حسين.



ترجع أحداث القضية رقم 17897 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بالعثور على جثة سيدة داخل شقة محل سكنها بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث القسم قيام المتهم م.ج.ع، عامل سيراميك، أثناء سرقة كلب من إحدى الشقق فاكتشف أمره وحاول الهروب بالقفز من بلكونة شقة أخرى للمجني عليها ع.ع.م، 64 سنة، بالمعاش، وعند قيام المجني عليها بفتح الشرفة شاهدت المتهم فطلب منها التستر عليه خوفا بالإمساك به، إلا أنه قام بهتك عرضها رغم أنها توسلت إليه بعدم فعل ذلك، فتعدى عليها وجذبها إلى غرفة النوم وهتك عرضها وقام بضربها عدة لكمات أدت إلى وفاتها وتركها وفر هاربا من باب الشقة.



وبتقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهم وبالكشف عليه جنائيا تبين أنه مسجل، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات.