تاجر يخطف عاطلًا ويطلب فدية 3 ملايين جنيه بالمنصورة

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، الأربعاء، من تحرير عاطل اختطفه تاجر وطلب فدية 3 ملايين جنيه لإطلاق سراحه في محافظة الدقهلية.



ورد بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من إحدى السيدات، يفيد غياب زوجها عاطل، 53 عامًا، وورود اتصال هاتفي طلب خلاله المتصل مبلغ 3 ملايين جنيه كفدية لإطلاق سراحه.



أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية عن الأمن العام، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر من أحد أصدقاء المتغيب، وتواجده في مزرعة بمركز السنبلاوين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المزرعة وضبط نجار، 47 عامًا، وبرفقته المجني عليه موثوق الأيدي، وتم إطلاق سراحه.



بمواجهة النجار قرر أن التاجر استدرج المجني عليه إلى المزرعة واتصل به هاتفيًا، فحضر وطلب منه قيده والتحفظ عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.