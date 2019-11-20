الأنفاق: تشغيل الخطوط الجديدة بالمترو لا تكفى مصاريف سد القروض

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن تشغيل خطوط المترو الجديدة لا يسد حاجة المترو من تكلفة التشغيل، كما يعتقد البعض بأن المرفق يسد حاجة التشغيل من المصاريف.



وأكد "والي"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه لا يمكن الاعتماد على تشغيل الخطوط في سد القروض التي حصلت عليها الهيئة لإنشاء الخطوط، فهي لا تكفي مصاريف التشغيل والصيانة.



وأوضح رئيس الهيئة، أنه يتم التفكير في اتجاه آخر وهو زيادة فرص الاستثمار، سواء من خلال توفير الإعلانات عند المحطات أو داخلها، وزيادة الأماكن التجارية، وهو ما سيتم تنفيذه في محطة عدلي منصور، ومحطة المتحف الكبير، خاصة وأن هناك تصميمات خاصة بهما.

