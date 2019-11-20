عادل زيدان عن زيارة السيسى لألمانيا: "يهدف لزيادة الاستثمار"

أشاد المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا للمشاركة في أعمال القمة الثالثة للشراكة من أجل أفريقيا التي تنظمها مجموعة العشرين، موضحًا أن هذه الزيارة تؤكد عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين المصري والألماني على الصعيدين الثنائي والإقليمي.



وأضاف "زيدان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "سوق مصر"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الزيارة تستهدف ترسيخ الدور الذى تضطلع به مصر في سبيل دفع وتعزيز جهود التنمية في القارة الأفريقية خاصة في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي لهذا العام، كما أنها تهدف لفتح قنوات حوار رفيعة المستوى بين رؤساء وحكومات الدول المشاركة من أجل تعزيز بيئة الأعمال وزيادة فرص الاستثمار في دول القارة.



وأوضح أن الزيارة تستهدف تفنيد فرص الاستثمار الألماني المباشر في القارة، إلى جانب استعراض مشاريع أهم الشركات الألمانية في دول أفريقيا، واستعراض سبل الوصول الى الأسواق الإفريقية في ضوء الفرص المتاحة والتحديات التسويقية القائمة بالفعل فى بعض البلدان.