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عالم

الملك سلمان يعزي ولي عهد أبوظبي في وفاة شقيقه

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:44 م
الملك سلمان
الملك سلمان
محمد عمر
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أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عبّر فيه عن عزائه في وفاة سلطان بن زايد آل نهيان.

من ناحيته، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن بالغ شكره وتقديره للملك سلمان على تعازيه ومواساته لهم في الفقيد، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

واعلنت الرئاسة الإماراتية أمس عن وفاة الشيخ سلطان بن زايد ممثل رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد وشقيقه، معلنة تنكيس الأعلام وإعلان الحداد لمدة 3 أيام.

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