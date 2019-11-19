دبلوماسي سابق: ألمانيا ترى في مصر عامل الاستقرار الأول بالمنطقة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية الألمانية استراتيجية ومهمة للغاية، مشيرا إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزيرة الدفاع الألمانية، عبّر عن هذه الأهمية بشكل واضح.



وأضاف "حجازي"، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الثلاثاء، أن كل هذه اللقاءات في المجمل يعكس حميمية العلاقات بين البلدين.



كما أوضح أن ألمانيا ترى في مصر عامل الاستقرار الأول في المنطقة، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتطبيقه مصر الفترة السابقة، جعلها فرصة استثمارية واعدة، ومحورا لجميع الدول الساعية من أجل الاستقرار الإقليمي.

