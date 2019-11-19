مكرم محمد أحمد: النظام الإيراني صدّر الثورات إلى الخارج

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن النظام الإيراني قائم على تصدير الثورة إلى الخارج، فأشعل الأوضاع في اليمن والعراق ولبنان.



وأضاف مكرم، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن انتفاضة الشعب الإيراني نتيجة عدم استقرار الحكم.



وأردف: "الحكم في إيران يعتمد على أنه يصدر قرارات، وعلى الشعب أن ينفذها، لكن الشعب بات واعيًا، وسيستمر في تظاهراته إلى أن يُسقط النظام، حتى لو ضرب بالمدفعية".



وأشار إلى أن النظام الإيراني خلال 4 عقود، قدم وعودًا كثيرة لشعب يشتاق للإصلاحات، لكنه لم يف بأي منها.

