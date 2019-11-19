سيدة تتحرش بالرجال على كورنيش جدة والشرطة تتدخل

أوقفت الجهات الأمنية في السعودية، الثلاثاء، امرأة ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تتحرّش لفظيًا بعدد من مرتادي كورنيش مدينة جدة.



قالت صحيفة "سبق" السعودية إن السلطات أوقفت السيدة بعد تداول مقطع فيديو أظهر المرأة وهي تتحدث بصوت عالٍ موجهة عباراتها لعدد من الشبان والرجال خلال سيرهم في كورنيش جدة، ولم يتم الكشف، حتى الآن، عن جنسية السيدة أو دوافع قيامها بهذا الأمر.

