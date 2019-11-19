نصائح لمريض السكر بمقدار الفواكه المناسبة

يقيس مؤشر السكر مقدار ارتفاعه في الدم عقب تناول طعام معين، وتمتاز الفواكه بأن مؤشر السكر لمعظم أنواعها أقل من 50، خاصة إذا تم تناولها مع القشرة.

ويبلغ مؤشر السكر الأبيض الحد الأقصى وهو 100، بينما يبلغ مؤشر العسل 97. كما تمتاز السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم من الفواكه بأنها مليئة بالمغذيات من فيتامينات ومعادن ومضادات للأكسدة.

وبالنسبة لمريض السكري لا ينبغي أن يقلق من أكل الفواكه طالما كان المعدل معتدلًا.

وينصح خبراء التغذية مريض السكري بتناول الفاكهة مع المكسرات أو السوداني أو البذور، لزيادة حصة الألياف في الوجبة الخفيفة، وتقوم الألياف بإخراج كمية من السكر مع البراز ولا تسمح بوصولها إلى الدم.

كما يُنصح بعدم تناول الفاكهة ضمن الوجبة الرئيسية أو في نهايتها، وإنما كوجبة خفيفة مستقلة، نظرًا لأن الوجبات على المائدة الشرقية تكون غنية بالكربوهيدرات عادة.

وينبغي تجنّب عصائر الفاكهة حتى لو كانت من الفاكهة الطبيعية مائة في المائة، لأنها تحتوي على جرعة كبيرة من السكر، والأفضل أكل الفاكهة نفسها مع قشرتها لأن القشرة هي الأغنى من حيث الألياف.

وإذا كان المريض يقيس مستوى السكر بالدم باستمرار يمكن أكل حبة من الفاكهة عند رصد هبوط مستوى السكر، سواء بسبب مضى أكثر من ساعتين على آخر وجبة، أو هبوطه عقب تناول الدواء الذي وصفه الطبيب.

كذلك تتضمن النصائح تفادي أكل الفواكه في المساء بعد الساعة الـ 5 أو الـ 6 على الأكثر، لأن نشاط الجسم يقل خلال الليل، ولا يتم حرق هذه السعرات بواسطة الحركة البدنية.

فواكه مؤشر السكر لها أقل من 55: البرتقال، والتفاح، والموز، والجريب فروت، والتوت، والدراق، والخوخ، والفراولة (الفريز)، والكيوي، والعنب، والكمثرى، والجوافة.

فواكه مؤشر السكر لها بين 55 و69: المانجو، والأناناس، والبابايا، والشمام، والتين.

فواكه مؤشر السكر لها أعلى من 70: البطيخ، والتمر.

