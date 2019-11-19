تفاصيل إطلاق مشروع جديد للاستزراع السمكى فى الصحراء

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الوزارة تعتزم إطلاق مشروع للاستزراع السمكي في الصحراء يحقق قيمة مضافة من إنتاج الأسماك والأسمدة دون استهلاك للمياه، من خلال ١٦ مزرعة في ٥ محافظات صحراوية يجرى حاليا تحديدها، كما أطلقت الوزارة مشروع تحسين إنتاجية المزارع من خلال توقيع بروتوكول بين الوزارة واتحاد المنتجين والبنك الأهلي معلنة إطلاق المنصة الزراعية والمشاركة في بورصة الدواجن.

وقالت "محرز" في تصريحات" لـ" الدستور" إن قرار وقف استيراد الدواجن جاء من أجل الحفاظ على الإنتاج المحلي، وعدم وجود ضرورة لفتح الاستيراد، حيث بلغ إنتاج الدواجن ٩٠٠ مليون طائر سنويًا، وأكثر من ١٣ مليار بيضة، و١٥ مليون أم تسمين وقد تمكنا من تغطية ٩٥٪ من السوق المحلي واحتياجات المستهلكين، مشيرًا إلى أنه لابد من السعي للتصدير وليس الاستيراد.