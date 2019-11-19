براتب يصل لـ 4000 جنيه.. 150 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 150 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الأمن والحراسة بمساكن شيراتون، وبراتب يصل إلى 4000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 150 فرد إداري، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 39 سنة، على أن يتراوح الراتب من 2500 إلى 4000 جنيه.



وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر حوافز للانتظام، ومكافآت شهرية، تامين، ترقيات، سكن، العمل بمحافظات جمهورية مصر العربية.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01277177193، والتواصل مع المدير المسئول محمد فاروق، أو التوجه لمقر الشركة في مساكن شيراتون، المنطقة التاسعة، عمارة 9.