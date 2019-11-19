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تقارير ومتابعات

"الدستور" تنفرد بأول حوار مع الأفريقي صاحب "واقعة التنمر"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:12 م
صورة من الحوار
صورة من الحوار
ريم محمود
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بحب مصر ومولود فيها"، بهذه العبارة بدأ جون منوت، طفل تعرض للتنمر من شباب مصريين وأحدث ضجة علي مواقع السوشيال ميديا، عمره ١٦ عاما من مواليد عام ٢٠٠٤، بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة "شارلس لوانقا " بالعباسية، التابعة للكنيسة الكاثوليكية، مؤكدا أنه مواليد مصر وتربي في عزبة مكاوى بحدائق القبة، وكشف في أول حوار صحفي عن تفاصيل الواقعة بـ "الدستور".

-ماذا حدث في الواقعة؟
فوجئت بثلاثه شباب مصريين يريدون أخذ شنطة المدرسة والكتب منى بالقوة، ودافع عني رجل عجوز وقام بتوصيلي لباب المدرسة.

هل تعرضوا لك بالسباب والتنمر؟
قالو لي:" يا شيكولاته أنتو احتليتو البلد"، لكن يوجد مصريين يعاملونني بطريقة جميلة، مؤكدا أن الكلام السيء يسبب لي اذي نفسي كبير ويظل يبكي بسببه، وأحيانا يسكب البعض أكياس مياه وبيض علي اثناء السير في الشارع.
الدستور تنفرد بأول
ماذا تشعر بعد القبض عليهم؟
شعرت أن مصر أخذت لي حقي ولكن اتمني أن لا يتكرر هذا الامر، لان هؤلاء الشباب ذهبوا الي بيتي ليلة الواقعة وقالوا لي: "معلش" لانهم عرفوا أن الواقعة وصلت إلي الشرطة.

ماذا تطلب من المصريين؟
نحن مختلفون في اللون فقط ولكن هذه "خلقة ربنا"، واتمني أن يكون التعامل لائقا خاصة أننا لا نرد علي الإساءة، ولا نريد ردالأذي بمثله.
الدستور تنفرد بأول
ماذا عن جيرانكم؟
جيراني يعاملونني معاملة حسنة، واذكر أنه كانوا يقدمون لنا واجب الضيافة عندما استأجرنا الشقة في عزبة مكاوي.

رسالة تبعث بها للمصريين؟
"بنحبكم جدا ولكن لا تتنمروا علينا، عاملونا معاملة حلوة".
الدستور تنفرد بأول
 

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