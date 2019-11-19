اليوم.. عرض فيلم "Dont look now" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

ضمن فعاليات نادى الحرية السينمائى٬ يقام في السادسة مساء اليوم الثلاثاء٬ بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ عرض لفيلم "Dont look now"، الفيلم إنتاج مستقل عام 1973 من إخراج نيكولاس روج.



والفيلم مقتبس من القصة القصيرة التي كتبها دافني دو مورييه. تصور جولي كريستي ودونالد ساذرلاند زوجين متزوجين يسافران إلى فينيسيا عقب وفاة ابنتهما عن طريق الصدفة، بعد أن وافق الزوج على إعادة ترميم الكنيسة.



أثناء رحلتهما يقابل الزوجان جون، ولورا شقيقتين غريبتي الأطوار، تبدوان تعانيان من مشكلة نفسية، تخبر إحداهما لورا بأنها رأت روح ابنتهما باكستر التي ماتت في حادث غرق مؤلم للغاية، تتمسك لورا بالفكرة، في الوقت ذاته يقاومها جون بشدة، لكن يبدو أن جون يعاني هو الآخر من أزمة نفسية أكبر بسبب وفاة ابنته.