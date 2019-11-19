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النيابة تتحفظ على والدة "طفلى السلم" وتوجه لها تهمة الإهمال

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:22 ص
جريدة الدستور
الغربية - حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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قررت نيابة أول طنطا، بمحافظة الغربية، التحفظ على "سها. ا. ع - 40 سنة" ربة منزل، والدة الطفلين "شادي - 4 سنوات"، و"يزن - 3 شهور"، في طنطا، والمعروفة بقضية "طفلي السلم"، على ذمة التحقيق، وذلك لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت النيابة وجهت إلى الأم تهمة الإهمال في رعاية طفليها، والإهمال في رعاية الطفل الرضيع "يزين 3 شهور"، واستخراج له شهادة ميلاد وإعطائه التطعيمات.

يذكر أن والدة الطفلين ذكرت في أقوالها أمام نيابة أول طنطا، أنها تقدمت ببلاغ يثبت حالة الولادة، ومطالبتها إثبات الطفل إلى والده المطرب "شادي الأمير"، ولكنه كان يرفض ويساومها على الطلاق والتنازل عن حقوقها وحضانة الطفلين، ولكنها كانت ترفض.

وكانت دار العطاء للرعاية الاجتماعية في طنطا، استقبلت الطفلين وجار العمل على رعايتهما وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة، وذلك بعد أن تركتهما والدتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات بعد أن انفصل عنها زوجها المطرب شادي الأمير، وسافر إلى الإسكندرية.

وكان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارها وأكدت أنهما نجليه.

وتم إجراء تحريات عن الواقعة، وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيًا، يدعى "شادي الأمير"، وأم تدعى "سها. ال. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما، والزواج من أخرى، وتهرب الزوج والزوجة عقب الانفصال من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهرب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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