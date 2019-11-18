"الانحياز والموضوعية" في الصالون الـ16 للمركز الثقافي الكاثوليكي

عُقد اليوم الإثنين، تحت رعاية الأنبا بطرس فهيم مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الصالون الثقافي السادس عشر للمركز الثقافي الكاثوليكي بالمنيا، تحت عنوان "الموضوعية، الانحياز في الحياة والعلاقات" برئاسة الأنبا بطرس مع نخبة من المثقفين.



تخلل اليوم ترحيب الأنبا بطرس بالحضور، وإدارة النقاش حول مفاهيم الموضوعية، والانحياز لكل فرد علىَّ حدة، وآثارها في اتخاذ القرارات الحياتية، بالإضافة إلىَّ مناقشة الحضور حول المؤثرات الخارجية والداخلية لكون الشخص موضوعيًا أو انحيازيًا، بجانب العديد من النقاشات الأخرى.



وأختُتِمَ اليوم باقتراح توصيات مختلفة من الحضور؛ لكيفية تعديل المقاييس الخاصة بالموضوعية، والانحياز مع الإشارة إلىَّ الدور الهام الذي تمثله السينما والمسرح والفن بشكل عام، بجانب دور الإعلام أيضًا.



كما شكرَ الأنبا بطرس الحاضرين، مشجعًا إياهم؛ لتفعيل دورهم كرسالة فعالة في المجتمع، ومساعدة من حولهم؛ للتفكير بموضوعية والحد من الانحياز.