عمر مروان: الأرقام المعلنة عن الاختفاء القسري غير موجودة على أرض الواقع

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن البعض يحاول إلصاق تهمة الاختفاء القسري لأي متغيب انضم لداعش أو هجرة غير شرعية.



وأضاف "مروان" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك منظمات حقوقية بالخارج ممولة ومدعومة من دول تسعى لتشويه صورة مصر بالتلاعب بالألفاظ.



وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أن أحد السفراء السابقين بالخارج، قال إنه يتعلم من مصر توضيح مفهوم الاختفاء القسري.



وتابع: "طلبنا ممن يرددون حديث الاختفاء القسري إحصاء بأسماء من يزعمون أنهم مختفون قسريا لنبحث ونرد عليهم".



وأكد أن الأرقام المعلنة عن الاختفاء القسري غير موجودة على أرض الواقع، لافتا إلى أن أكثر من نصف الحالات التي تم الإبلاغ أنها مختفية قسريا أُسقطت، لأنه تبين إما أنهم محبوسين على ذمة قضايا أو هاربين بالخارج.

