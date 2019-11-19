الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الموافق 22 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

قافلة دعوية من علماء الأوقاف فى زيارة لسانت كاترين وجبل التجلى

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:43 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية كبرى من علماء الأوقاف، تجوب قرى ومدن ووديان محافظة جنوب سيناء، من الأربعاء 20 نوفمبر، وحتى الجمعة 22 نوفمبر 2019م.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

ويتحدثون جميعًا بصوت واحد في خطبة الجمعة القادمة عن: «حماية الشأن العام والمصلحة العامة»، إضافة إلى قيام أعضاء القافلة بزيارة لمدينة سانت كاترين وجبل التجلي ومنطقة التجلي التي تعتزم وزارة الأوقاف بالمشاركة مع محافظة جنوب سيناء إنشاء مسجد التجلي «الوادي المقدس».

وعلى رأس القافلة الشيخ إسماعيل الراوي مدير المديرية، ويشارك فيها كل من:
1- الدكتور أسامة فخري الجندي مدير إدارة المساجد الحكومية.
2- الدكتور محمود عابدين أبو الحسن، مديرية أوقاف الجيزة.
3- الشيخ سيد العزب محمد محمود، مديرية أوقاف القاهرة.
4- الشيخ أحمد عبد الهادي زهير، مديرية أوقاف القاهرة.
5- مصطفى محمد عامر عبد المنعم، إمام وخطيب.
6- محمد مرسي شحاتة عبدالوهاب، إمام وخطيب.
7- محمد حمودة العشماوي، إمام وخطيب.
8- علي أحمد علي طنطاوي​، إمام وخطيب.
9- محمود أحمد صابر​، إمام وخطيب.
10- محمد أحمد الفخراني​، إمام وخطيب.
11- محمد شحتة عبدالله محمد​، إمام وخطيب.
12- محمد محمد عبدالعزيز عفيفي​، إمام وخطيب.
13- حامد أحمد نور الدين​، إمام وخطيب.
14- راضي صلاح سالم عبدالوهاب​، إمام وخطيب.
15- حسن مصباح محمد العزوني​، إمام وخطيب.
16- إبراهيم نظير محمد السيد شلبي، إمام وخطيب.
17- محمود السيد محمود المكاوي، إمام وخطيب.
18- ماجد راضي فرج​، إمام وخطيب.
19- جمال معوض إسماعيل البرديسي، إمام وخطيب.
20- مؤمن صبحي محمد إسماعيل، إمام وخطيب.
21- السيد يوسف السيد غيط​، إمام وخطيب.
22- أحمد عبدالرحمن عبدالله أحمد، إمام وخطيب.
23- محمد محمد محمود عبدالحليم، إمام وخطيب.
24- محمد حمزة محمد عبدالوهاب، إمام وخطيب.
25- محمد علي محمد الشاذلي​، إمام وخطيب.
26- محمود حسانين محمد حسانين​إمام وخطيب.
27- علي عمر عبدالفتاح هنو​، إمام وخطيب.
28- محمد رجب السيد عبدالدايم​، إمام وخطيب.
29- محمد السيد محمود العوضي​، إمام وخطيب.
30- عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم​، إمام وخطيب.
31- محمد رمضان مرسي الجفل​، إمام وخطيب.
32- خميس محمود عبدالسلام، إمام وخطيب.
33- رائد محمود عبدالهادي​، مسئول المركز الإعلامي ​

وتأتي هذه القافلة في إطار الدور الدعوي والتثقيفي وتعرف الأئمة على تراثنا الديني والتاريخي والحضاري العريق والضارب بجذوره في أعماق التاريخ الإنساني في مختلف ربوع مصر.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

طوارئ فى الإسماعيلية بسبب الغاز.. و"البترول" تطمئن المواطنين

منذ حوالي 10 ساعات

مصرع وإصابة 9 في حادث تصادم بالجيزة

منذ حوالي 10 ساعات

وفاة شقيق رئيس الإمارات وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام

منذ حوالي 6 ساعات

عمر مروان: مصر لم توقع أي معاهدة تقضي بوقف عقوبة الإعدام

الصور

image description

بالصور .. نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم ماتروشكا بالمركز الثقافي الروسي

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

الأكثر قراءة

الباز يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

الطفل الجنوب سوداني ضحية العنصرية: ماكنوش بيهزروا معايا

تعليق ناري من مدحت العدل بعد الهجوم على صابرين بسبب الحجاب

تركى آل الشيخ يكشف تفاصيل إنتاجه مسلسل عربى عالمى

أيام زمان

سيرة الغريب.. حكاية الوجه الصوفي لأحمد زكي

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

التحول من السجائر إلى التدخين الاليكتروني أفضل للقلب

خلل جيني نادر يجعل الإنسان أكثر عرضة لموت القلب المفاجئ

الصيام المتقطع يحسن صحة مرضى القلب

كيف تُنقص وزنك فى الشتاء؟

الرئيس نيوز

بيان هام من الخارجية بشأن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة

مهرجان القاهرة يعرض فيلم تسجيلي لتكريم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله

تركيا تهدد بالحرب وأوغلو يهدد بعدوان عسكرى جديد على سوريا

بالفيديو.. أحمد موسى ينقد المنتخب بعد التعادل مع جزر القمر

منوعات

شيماء تشجع الفتيات على مغامرات الصحراء: عيشوا الحياة الطبيعية

كلب مستنسخ بـ144 ألف دولار يُنقذ عجوزين من طائرة

انهيار جسر معدني معلق بفرنسا

الثلوج تقطع الكهرباء عن 33 ألف منزل بفرنسا

كشكول

طالبة بكلية الاقتصاد تهدي شيخ الأزهر لوحة فنية شخصية

جامعة الوادى الجديد تختتم البرنامج التدريبى "تدرب وافتح مشروعك"

وزارة الداخلية تُكرم المتفوقين دراسياً من أبناء شهداء الشرطة

أولياء أمور يقتحمون مدرسة في كفر الشيخ بالشوم والسكاكين

إسلام سياسي

المقاول الأجير يجتمع بقادة الإرهابية في لندن للتحريض ضد مصر

منير يعترف "لقاء قادة الإخوان بالإيرانيين صحيح والعلاقة معهم لن تتغير"

وثائق لداعش تكشف استخدام عناصره تركيا كمعبر

الإعلامي مايكل مورجان: مشروع جديد لحظر الإخوان أمام الكونجرس الأمريكي قريبا.. (حوار)

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر.. G20.. وإفريقيا
مؤمن المحمدي
الضحك من غير سبب
القس. رفعت فكرى
أصحاب العقول الراجحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
المزيد

الثقافة

مدير صالون أوبرا الإسكندرية يوضح حقيقة خلافه مع محمود حافظ

انطلاق مؤتمر العامية "دورة محمد كشيك" بأتيليه القاهرة

مترجم موسوعة الأدب الكازاخى: الفكرة الأدبية مثل نور الشمس لا تعترف بالحدود

مظهر شاهين فى ملتقى الهناجر: الإسلام هو الدين السمح العظيم

صفحتنا ع الفيس بوك