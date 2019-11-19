قافلة دعوية من علماء الأوقاف فى زيارة لسانت كاترين وجبل التجلى

تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية كبرى من علماء الأوقاف، تجوب قرى ومدن ووديان محافظة جنوب سيناء، من الأربعاء 20 نوفمبر، وحتى الجمعة 22 نوفمبر 2019م.



يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.



ويتحدثون جميعًا بصوت واحد في خطبة الجمعة القادمة عن: «حماية الشأن العام والمصلحة العامة»، إضافة إلى قيام أعضاء القافلة بزيارة لمدينة سانت كاترين وجبل التجلي ومنطقة التجلي التي تعتزم وزارة الأوقاف بالمشاركة مع محافظة جنوب سيناء إنشاء مسجد التجلي «الوادي المقدس».



وعلى رأس القافلة الشيخ إسماعيل الراوي مدير المديرية، ويشارك فيها كل من:

1- الدكتور أسامة فخري الجندي مدير إدارة المساجد الحكومية.

2- الدكتور محمود عابدين أبو الحسن، مديرية أوقاف الجيزة.

3- الشيخ سيد العزب محمد محمود، مديرية أوقاف القاهرة.

4- الشيخ أحمد عبد الهادي زهير، مديرية أوقاف القاهرة.

5- مصطفى محمد عامر عبد المنعم، إمام وخطيب.

6- محمد مرسي شحاتة عبدالوهاب، إمام وخطيب.

7- محمد حمودة العشماوي، إمام وخطيب.

8- علي أحمد علي طنطاوي​، إمام وخطيب.

9- محمود أحمد صابر​، إمام وخطيب.

10- محمد أحمد الفخراني​، إمام وخطيب.

11- محمد شحتة عبدالله محمد​، إمام وخطيب.

12- محمد محمد عبدالعزيز عفيفي​، إمام وخطيب.

13- حامد أحمد نور الدين​، إمام وخطيب.

14- راضي صلاح سالم عبدالوهاب​، إمام وخطيب.

15- حسن مصباح محمد العزوني​، إمام وخطيب.

16- إبراهيم نظير محمد السيد شلبي، إمام وخطيب.

17- محمود السيد محمود المكاوي، إمام وخطيب.

18- ماجد راضي فرج​، إمام وخطيب.

19- جمال معوض إسماعيل البرديسي، إمام وخطيب.

20- مؤمن صبحي محمد إسماعيل، إمام وخطيب.

21- السيد يوسف السيد غيط​، إمام وخطيب.

22- أحمد عبدالرحمن عبدالله أحمد، إمام وخطيب.

23- محمد محمد محمود عبدالحليم، إمام وخطيب.

24- محمد حمزة محمد عبدالوهاب، إمام وخطيب.

25- محمد علي محمد الشاذلي​، إمام وخطيب.

26- محمود حسانين محمد حسانين​إمام وخطيب.

27- علي عمر عبدالفتاح هنو​، إمام وخطيب.

28- محمد رجب السيد عبدالدايم​، إمام وخطيب.

29- محمد السيد محمود العوضي​، إمام وخطيب.

30- عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم​، إمام وخطيب.

31- محمد رمضان مرسي الجفل​، إمام وخطيب.

32- خميس محمود عبدالسلام، إمام وخطيب.

33- رائد محمود عبدالهادي​، مسئول المركز الإعلامي ​



وتأتي هذه القافلة في إطار الدور الدعوي والتثقيفي وتعرف الأئمة على تراثنا الديني والتاريخي والحضاري العريق والضارب بجذوره في أعماق التاريخ الإنساني في مختلف ربوع مصر.