مشارك بمسابقة تحدي القراءة: "قرأت 500 كتاب وعمري 17 عاما"

قال أحمد هشام، أحد الطلاب المؤهلين للتصفيات الأخيرة بمسابقة تحدي القراءة، إنه حصل على المركز الأول على مستوى محافظة القاهرة العام الماضي، مشيرًا إلى أنه قرأ عددًا كبيرًا من الكتب يقترب من 500 كتاب.



وأضاف "هشام"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أنه كان ينتقد الكتاب سواء في بعض متون كتبهم أو في بعض العناوين، مشيرًا إلى أنه تعود على الكتابة منذ نعومة أظافره حيث كانت والدته تصطحبه إلى مكتبة مدينة نصر العامة منذ أن كان يبلغ من العمر 5 سنوات فقط، وما زال حتى الآن مشترك في المكتبة.



وأردف: "حبي للقراءة يزيد مع الوقت، والدتي كانت تقرأ لي في البداية، وأنا ولدت في بيت كل من فيه يحبون قراءة الكتب".

