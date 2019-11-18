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عالم

بشار الأسد: سوريا والدول العربية بحاجة لإجراء حوار مع شعوبهم

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:32 م
بشار الأسد،
بشار الأسد،
محمد عمر
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أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن ما تحتاجه سوريا والدول العربية هو الحوار بين مختلف شرائح المجتمع والسلطة.

جاء ذلك في كلمة له اليوم، خلال جلسة حوارية مع مجموعة من الشباب السوري ضمت قيادات طلابية من الاتحاد الوطني لطلبة سوريا ومشاركين في جلسات شبابية حوارية عقدت مؤخرا في مختلف الجامعات السورية.

وأوضحت رئاسة الجمهورية السورية في بيان عبر صفحتها الرسمية على تويتر أن الرئيس الأسد قال إن "هذه الحوارات باتت حاجة ملحة لكل مجتمع تُفرض عليه تحديات كبرى كالتي نواجهها، وتتطلب تماسكا ووعيا مجتمعيا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الجلوس مع جميع الأطراف والتحاور معها.. تلك التي لا تشبهنا قبل التي تشبهنا".

وأضاف الأسد: "أهم ما ينقصنا في المجتمع السوري ومجتمعاتنا العربية هو تفعيل الحوار بين مختلف الشرائح على كل المستويات".

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