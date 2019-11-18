"مناضل من ورق"..عمرو واكد يؤكد خيانته بالموافقة على العمل مع ممثلة إسرائيلية

أثار الفنان عمرو واكد، حالة غضب كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الإعلان عن مشاركته في فيلم جديد أمام الممثلة الإسرائيلية جال جادوت.



وكان عمرو واكد، قد أعلن عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، مشاركته في الجزء الثاني من فيلم "المرأة الخارقة 1984"، وهو من إخراج باتي جينكينز، والمتوقع إصداره في يونيو 2020.



وشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًا على عمرو، خاصة أن الفيلم من بطولة الجندية السابقة في جيش الاحتلال والممثلة الحالية جال جادوت، واتهموه بالنفاق بسبب مواقفه ضد بلده، وموافقته على الوقوف أمام ممثلة إسرائيلية.



كما جرى اتهام عمرو واكد بالتطبيع مع الإسرائيليين، والذي دافع عن نفسه بأن الفن علمه بأن يقدم أي شيء يساعد على نصرة قيم الإنسانية والضلال، وقوبل بوابل من الانتقادات خاصة لما يعانيه الشعب الفلسطيني خلال الوقت الحالي من قصف وقتل للأطفال من قبل العدو الصهيوني.



رواد مواقع التواصل، أعادوا نشر فيديو لعمرو واكد، يعود تاريخه لعام 2014، يتحدث فيه عن موقفه مع التعامل مع إسرائيل قائلًا: "يوم ما هتحط في موقف عارف فيه إني هتعاون مع حد إسرائيلي همتنع تمامًا" وذلك على خلاف ما فعله الآن.



وعلق أخر: "يا ريت الأستاذ عمرو واكد المناضل الجامد اللي مصدعنا على تويتر يعمل سيرش صغير أوي عن التطبيع وهو إزاي بيضر القضية الفلسطينية وليه إحنا ضده".

