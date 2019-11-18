جامعة الأزهر تكرم "الجدعان" كأفضل برنامج تليفزيوني للزراعة

اختارت جامعة الأزهر، برنامج "الجدعان" المذاع على قناة القاهرة والناس، كأفضل برنامج تليفزيوني في مصر للزراعة والصناعة والتنمية المستدامة.



وقال الإعلامي محمد غانم مقدم البرنامج، إن التكريم والتتويج كأفضل برنامج جاء بإجماع آراء أساتذة الجامعة والطلاب والخبراء وبترشيحات من وزراء سابقين واستطلاع رأي الجماهير.



ولفت إلى أن نجاح البرنامج في طرح كل ما يهم ويتعلق بحياة المواطن يرجع للجهد الكبير الذي يبذله فريق الجدعان، بداية من المخرج أحمد عبدالجواد، ومدير التصوير محمد الجندي والمصور الرائع حسام سمير وعملاق الصوت نبيل عاطف، وباقي فريق العمل من مصورين ومونتيرين، وفريق إعداد وتحرير البرنامج.



وأكد غانم، أن ثقة جدعان مصر في البرنامج غالية علينا جدا، كما سيظل برنامج "الجدعان" عن حسن ظن جماهيره وعشاقه، مضيفا أن فكرة البرنامج ستظل قائمة على دعم النماذج المشرفة والوطنية التي سطرت تاريخا في النجاح، وحققت طفرة في كافة المجالات وعلى رأسها الاقتصادية.