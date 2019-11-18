بعد فيديو البلطجة.. لماذا لا تشطب "المحامين" أحمد البحقيري رغم تجاوزاته؟

خرجت تهديدات بالقتل مسجلة بالصوت والصورة على لسان المحامي أحمد البحقيري، جعلت البعض يتساءل من هو البحقيري، ولماذا تصمت نقابة المحامين على تجاوزاته.

"البحقيري"، رجل مفترض أنه عضو فى نقابة المحامين، ومسئول للدفاع عن مصالح الناس، فلذا كان نقابة المحامين أن تخرج النقابة بموقف واضح، يزيل اللبس.

دأب المحامي أحمد البحقيري، على ممارسة أعمال بعيدة عن آداب وأخلاقيات مهنة المحاماة، جعلت البعض يطلق عليه "حسن سبانخ"، وهي الشخصية التي جسدها الفنان عادل إمام في فيلم الأفوكاتو.

وأثارت فيديوهات "البحقيري"، حالة من الجدل، على مواقع السوشيال ميديا، خاصة مع انتشار مقاطع فيديو التهديد عبر السوشيال ميديا، واحتوائه على عبارات تستوجب العقاب والمساءلة.

ومع انتشار روائح المخالفات وظهور فيديوهات ابتزاز لـ"البحقيري" على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي إطار حرص نقابة الإعلاميين على ضبط المشهد الإعلامي، أوقفت المحامي المتلاعب مقدم هذا البرنامج، وأكدت نقابة الإعلاميين أنها لن يهدأ لها بال حتى يتم تطهير المشهد الإعلامي والقضاء على الفوضى الإعلامية لمثل هؤلاء المدعين أنهم إعلاميون وهم يمارسون ذلك من أجل الابتزاز والتشهير والإعلام براء منهم.

جاء قرار النيابة بالتحقيق مع المحامي أحمد حمزة عبدالحميد، الشهير بأحمد البحقيري، بإخلاء سبيله مؤقتًا لحين تقديمه إلى محاكمة عاجلة، بسبب الفيديوهات التي يعترف فيها بممارسة التشهير والابتزاز ضد مواطنين شرفاء، يرفضون هذا الابتزاز.

كما أن هناك بلاغات عدة تتهم البحقيري بانتحال صفة مستشار، بعد انتحاله هذه الصفة على الفضائيات وصفحته على فيسبوك.

لم تقف تجاوزات أحمد البحقيري عند هذا الحد، إلا أن هذا المحامي أيضًا اشتكت منه السيدة نسرين، والدة الطالبة المصرية مريم، والتي قُتلت في إيطاليا، حيث عبرت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المُذاع على قناة "صدى البلد"، عن استنكارها لمتاجرة "البحقيري" بحق ابنتها مريم، وإصراره على الحديث في القضية، مدعيا أنه محامي الأسرة.