عبدالملك: حضورنا لعدن يعنى عودتنا لمسئوليتنا

قال رئيس وزراء اليمن معين عبدالملك، الذي وصل إلى عدن اليوم الإثنين: "وصلنا إلى عدن والتحديات أمامنا كبيرة، لكن إرادتنا جميعًا أقوى للمضي قدمًا في تطبيق اتفاق الرياض، وبما يضمن ويؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها بمشاركة كل الأطياف الوطنية".



وأضاف: "حضور الدولة في عدن يعني عودتها لممارسة مسئولياتها وعودة عدن للعب الدور الذي تستحقه عاصمة مؤقتة لليمن ومركزًا للمدنية والتنوير.. الجميع اليوم شريك في مسئولية إنجاح المهام المنصوص عليها في اتفاق الرياض وشريك في تعزيز مؤسسات الدولة الضامن الوحيد للأمن والاستقرار".



وتابع: "التزام الحكومة صادق بتطبيق اتفاق الرياض بتوجيهات من فخامة الأخ الرئيس، وجزء من سياستها لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإصلاح وضع مؤسسات الدولة واستيعاب كل القوى ضمن بنيتها".