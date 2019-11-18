الإثنين 18 نوفمبر 2019 الموافق 21 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

"الجزارين": انخفاض أسعار اللحوم من 130 لـ85 جنيهًا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:38 م
جريدة الدستور
عبدالناصر محمد
طباعة
أكَّد نقيب الجزارين، يوسف البسومي انخفاض أسعار اللحوم البلدية الكندوز الصغير بنسبة 45% لتنخفض من 130 جنيهًا إلى ٨٥ جنيهًا للكيلوجرام خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف البسومي لـ«الدستور» أنَّ الانخفاض في أسعار اللحوم البلدية ليس له علاقة بانخفاض أسعار الفائدة أو الدولار، مثل باقي السلع الغذائية.

وتابع أنَّ أسعار اللحوم في طريقها للانخفاض مرة أخرى خلال الفترة المقبلة في حال استمرار تجاهل وزارة الزراعة للمربين والمزارعين ولا بد من تدخل الوزارة بوقف ذبح البتلو، حتى لا يتم القضاء على الثروة الحيوانية وكذلك دعم مربي الماشية من صغار المزارعين والمربين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجزارين: مشروع البتلو مرفوض بدون التأمين على الماشية

انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق.. تعرف على السبب

نجاح مبادرة "إحنا لبعض" لخفض أسعار اللحوم بالوادي الجديد

نقيب الجزارين: انخفاض أسعار اللحوم والماشية 30% بسبب الاستيراد

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

مصدر أمني: شقة هيثم أحمد زكي ما زالت تحت تحفظ النيابة

منذ حوالي 4 ساعات

عبدالعال يهاجم مقترح قانون "الذوق العام": نقبل الجميع

منذ حوالي 17 ساعة

"رجيم وليس إضرابًا".. سر امتناع نساء الإخوان عن العشاء داخل السجون

منذ حوالي 21 ساعة

"بلطجة الإعلامي المزيف".. القصة الكاملة لفيديوهات أحمد البحقيري المسيئة

الصور

image description

بالصور .. نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم ماتروشكا بالمركز الثقافي الروسي

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

الأكثر قراءة

ننشر أسماء مصابى برج كهرباء أوسيم

الطفل الجنوب سوداني ضحية العنصرية: ماكنوش بيهزروا معايا

تفاصيل برنامج تسجيل القراءات الموحد لفواتير الكهرباء

وزير الكهرباء يكشف موعد تعميم برنامج القراءة الموحد للعدادات

أيام زمان

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

التحول من السجائر إلى التدخين الاليكتروني أفضل للقلب

خلل جيني نادر يجعل الإنسان أكثر عرضة لموت القلب المفاجئ

الصيام المتقطع يحسن صحة مرضى القلب

كيف تُنقص وزنك فى الشتاء؟

الرئيس نيوز

الجنائية الدولية تبحث اتهام الجيش البريطاني بالتستر على جرائم حرب في أفغانستان

مصادر دبلوماسية روسية: بوتين قد يزور مصر في عام 2020

الآلاف في البحيرة يشيعون شهيد سيناء الرائد أحمد فوزي

النواب يبدأ مناقشة أزمة السيول.. وانتقادات لتراخي الحكومة

منوعات

انهيار جسر معدني معلق بفرنسا

الثلوج تقطع الكهرباء عن 33 ألف منزل بفرنسا

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

بسبب الدخان.. هبوط اضطراري لطائرة تقل "هيلاري كلينتون"

كشكول

تعرف على العقوبة المتوقعة للمتهمة بتعذيب "طفلة بلبيس"

"المتسامحة".. أم ترفض إعدام قتلة ابنها: "مش عاوزه حد يموت بسببه"

"تعليم الغربية" يبحث سبل توعية الطلاب بخطورة الشائعات

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس "جودة التعليم"

إسلام سياسي

"الشباب ينامون في الشارع والقادة بالقصور".. اختلاسات جديدة داخل الإخوان في تركيا

هجوم سلفي على مسلسل "ممالك النار"

التفاصيل الكاملة عن خطة الإخوان التحريضية التي تصدرها لأوروبا ضد مصر

نكشف القصة الكاملة للفيديو الجديد لأبوإسحاق الحويني رغم مرضه

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رمز ميكروفونات الصلاة
د.أحمد الخميسى
الشيف «شارب».. طريقة إعداد الثورة
عمرو خالد
يا حفيظ.. احفظنا
ماجد حبته
قطر.. مزاعم جديدة.. وتآمر جديد
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض الكتاب بجامعة أسيوط

"انزياح المركزية الغربية" جديد مؤسسة الفكر العربي

من قلب النجع.. "القريب" في أمثال الصعيد

"على لهيب شمعة" لمرفت البربري.. فانتازيا الحب والحرب

صفحتنا ع الفيس بوك