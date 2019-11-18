"الجزارين": انخفاض أسعار اللحوم من 130 لـ85 جنيهًا

أكَّد نقيب الجزارين، يوسف البسومي انخفاض أسعار اللحوم البلدية الكندوز الصغير بنسبة 45% لتنخفض من 130 جنيهًا إلى ٨٥ جنيهًا للكيلوجرام خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف البسومي لـ«الدستور» أنَّ الانخفاض في أسعار اللحوم البلدية ليس له علاقة بانخفاض أسعار الفائدة أو الدولار، مثل باقي السلع الغذائية.



وتابع أنَّ أسعار اللحوم في طريقها للانخفاض مرة أخرى خلال الفترة المقبلة في حال استمرار تجاهل وزارة الزراعة للمربين والمزارعين ولا بد من تدخل الوزارة بوقف ذبح البتلو، حتى لا يتم القضاء على الثروة الحيوانية وكذلك دعم مربي الماشية من صغار المزارعين والمربين.