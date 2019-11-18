زينب حسن "نجمة ذا فويس كيدز" تستعد لتسجيل "بنستقوي"

تستعد الفنانة زينب حسن، نجمة برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز" لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "بنستقوى"، تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة.



أغنية " بنستقوي " تنتمي لنوعية الأغاني الدراما، من كلمات محمود التوني، ألحان حاتم عزت، وتوزيع تيام طارق، ومن إنتاج شركة " ميوزك تون " للإنتاج الفني والتسويق.



ومن المقرر تصوير أغنية "بنستقوى" على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة تمهيدا لطرحه نهاية شهر ديسمبر المقبل عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.



يشار إلى أن زينب حسن شاركت في كليب "الله شاهد" الذي قدمه النجم تامر حسني مع فريقه من الموسم الأول لبرنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز".