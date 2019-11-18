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حوادث

محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق وأحداث السفارة الأمريكية 2 أبرز المحاكمات

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
جريدة الدستور
عماد سليمان
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تستكمل محاكم الجنايات اليوم الاثنين العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام، منها محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق، وإعادة محاكمة 15 متهما بأحداث السفارة الأمريكية الثانية.


محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

تستمع الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة لمرافعة النيابة العامة في محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق.
ويصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت زكي، وعمرو قنديل، بسكرتارية حمدي الشناوي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.
وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة، حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.
ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.


إعادة محاكمة 15 متهما بأحداث السفارة الأمريكية الثانية

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 15 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".
كانت محكمة الجنايات قضت في 2 فبراير 2017، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، ومتهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها "التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، وحيازة الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين".


محاكمة المتهم بالشروع في قتل "قاضي التجمع"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية محاكمة المتهم بالشروع في قتل قاض بمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بأن قام بإطلاق النار عليه.
وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة عن أن السلاح المستخدم في إطلاق الرصاص على القاضي يخص ضابط شرطة، وأن منفذ الجريمة شقيق الضابط، وحصل على السلاح دون معرفة شقيقه.
وأفادت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد سلامة أن الشرطة ألقت القبض على المتهم، ونسبت إليه تهمة الشروع في قتل القاضي، فظل يهذي بكلمات غير مفهومة، لم يعرف منها سبب الجريمة، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات.

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