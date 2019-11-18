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عالم

الجيش السورى يستعيد السيطرة على ثانى أكبر محطة كهرومائية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:29 ص
جريدة الدستور
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استعادت قوات الجيش السوري السيطرة على محطة الطاقة الكهرومائية "تشرين"، الواقعة على نهر الفرات، والتي تعد ثاني أكبر محطة لتوليد الطاقة في سوريا.

من جانبها، قالت مصادر روسية إن الشرطة العسكرية الروسية ستبدأ اليوم دوريات في محيط هذه المنشأة الاستراتيجية.

يذكر أنه تم بناء محطة "تشرين" لتوليد الطاقة الكهربائية قبل 20 عاما على ضفة نهر الفرات، وعلى بعد 90 كيلومترا عن مدينة حلب، وعمل على بنائها مهندسون روس وسوريون، وتنتج نحو 630 ميجاوات.

وكان الجيش السوري قد استعاد في وقت سابق السيطرة على أكبر محطة كهرومائية في مدينة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة، التي كانت تحت سيطرة مسلحي "داعش".

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