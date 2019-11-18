الوجه الملائكى.. رحمة خالد تتألق فى جلسة تصوير متلازمة الحب والسعادة

"لا تجعل الناس يقولون لك ما لا يمكنك فعله، بل اثبت لهم ما يمكنك فعله".. كان هذا شعار جلسة تصوير مبهرة لأول مذيعة من متلازمة داون في الوطن العربي رحمة خالد.



وتألقت رحمة بفستان أبيض منقوش، عمد علي إظهار طفولتها الأنثوية، بجانب ماكياج هاديء، وتاج رقيق، وذلك بأحدث تصاميم همس أحمد من أجل دعم متلازمة الحب والسعادة.



وأبدعت المصورة إيمان فريد، بالتعاون مع خبيرة التجميل السورية علا أبو الخير في إظهار رحمة بشكل ملائكي، له معنى وهدف، بأنهن يستطعن تأدية كل الأدوار المميزة في المجتمع مثل أي شخص.



رحمة ليست مذيعة فقط، وإنما هي بطلة سباحة، حيث حصلت على المركز الأول في بطولة السباحة للأولمبياد لسنة 2010 و2011، كما حضرت مؤتمر الشباب الأول المقام في لبنان على هامش البطولة الإقليمية، وهي الآن تسعدنا بحلقات اجتماعية مميزة على قناة دي إم سي.