أبطال مسلسل "القسم" في ندوة مع الجمهور (فيديو)

نظم أبطال مسلسل "القسم"، ندوة مع عدد كبير من الجمهور باحد المولات الشهيرة بإسطنبول والتي حضرها حشد هائل من جمهورهم.



ونشر نجم العمل جوكبيرك ديميرشي، الشهير عربيًا باسم "أمير تارهون"، فيديو من الندوة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "اليوم، لقد منحنا سعادة كبيرة لا يمكننا أن نعبر فيها بالكلمات، ونعتقد أننا أصبحنا واحد، أنتم قيمة كبيرة جدًا بالنسبة لنا".



وشارك في الندوة النجمة أوزج ياجيز، الشهيرة عربيًا باسم ريحان"، وهي بطلة العمل، وكذلك كان فيريل، والشهير عربيًا باسم كمال.



قصة المسلسل تدور حول ريحان، التي يخبرها خالها بقرب وفاته ويطلب منها الزواج من أمير، وتوافق إرضاء لخالها الذي لم يخبر أحد بمرضه، وينشأ صدام كبير بينها وبين أمير الذي لم يكن يحبها ويخبرها بذلك وتنشأ بينها العديد من الصدامات إلى أن يقع أمير في حبها وتعاني ريحان رغم ذلك من ظلم والدته وصديقته التي كانت ترغب في الزواج منه.



وتتحمل ريحان كل هذه المشاكل دون أن تشتكي وذلك بسبب اليمين الذي أقسمته لخالها بأنها ستتحمل ولم تترك زوجها أو منزلها، ويشهد المسلسل العديد من المؤامرات ضدها هي وزوجها من والدته وصديقته، ويعتبر المسلسل من أنجح المسلسلات اليومية التي عرضت في تركيا، وحققت نسبة نجاح عربية كبيرة.