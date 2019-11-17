الباز عن انخفاض أسعار السلع: "الإصلاح الاقتصادي مش فنكوش"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الانخفاض في أسعار السلع بالأسواق يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي ليس "فنكوش"، أو "وهم".

واستعرض "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، تغريدة لأحد النشطاء على تويتر والذي يستنكر الصمت التام وعدم تسليط الضوء على انخفاض أسعار السلع الذي تشهده الأسواق حاليًا.

وعلق "الباز" قائلًا: "جميع مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن المصائب والكوارث فور وقوعها، فلماذا لا تسلط الضوء على الإيجابيات".