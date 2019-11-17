سياسي لبنان: هناك تدخلات خارجية تستغل التنوع الطائفي لتصعيد الأزمة

قال المحلل السياسي اللبناني محمد سعيد الرز، إن هناك تدخلات خارجية تستغل التنوع الطائفي في لبنان لتصعيد الأزمة، مشيرًا إلى أن الدستور اللبناني لا يحقق الاستقلال الكامل ولا التسوية بين الطوائف اللبنانية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن لبنان تقع على الحدود مع فلسطين، وهناك رغبة منذ تأسيس إسرائيل على أن تظل لبنان بلدًا طائفيًا، لتظل أيضًا الصراعات.

وأكد "الرز"، أن بيروت كانت ساحة للصراعات الطائفية بشكل مستمر مما تسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية في السنوات الماضية.