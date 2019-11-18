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اقتصاد

كيف تحصل على تمويل عقارى من بنك مصر؟

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:54 ص
جريدة الدستور
راندا التوني
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يرصد "الدستور" شروط الحصول على قرض تمويل عقاري من بنك مصر.

أولا: التمويل العقاري للأفراد (موظفين- أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية)
- أكبر قيمة تمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه.
- أطول فترة سداد تصل إلى 180 شهر.
- المستندات المطلوبة من العميل (بيان بالدخل الشهري – صورة بطاقة رقم قومي – إيصال مرافق).
- تأمين مجاني على الحياة (في حالة الوفاة لا يتم المطالبة بآي مستحقات للبنك).
- إمكانية منح القرض للزوج والزوجة (فى حالة عمل الزوجة).
- إمكانية منح القرض بضمان وحدة سكنية أخرى (يجب أن تكون مسجله في الشهر العقاري).
- إعفاء العميل من مصاريف فتح الحساب وكذلك الدمغة النسبية ومصاريف الاستعلام الائتماني.

ثانيا: التمويل العقاري للأفراد بضمان أوعية ادخارية (شهادات – ودائع – توفير)
- أطول مدة تقسيط تصل إلى 15 سنة.
- نسبة التمويل 100% من الوحدة السكنية مع مراعاة النسبة التسليفية لكل وعاء وبما لا يتجاوز 90% من القيمة الاستردادية للوعاء الادخارى.
- أعلى قيمة للقرض تصل إلى 20 مليون جنيه.

المستندات المطلوبة من العميل
- صورة بطاقة رقم قومي سارية للمصريين (أو جواز سفر ساري للأجانب).
- طلب الحصول على القرض.

المستندات المطلوبة للوحدة السكنية المراد تمويلها
- في حالة أن الوحدة مسجلة أو قابلة للتسجيل؛ سند ملكية مسجل خالي من الحقوق العينية للغير.
- في حالة أن الوحدة غير قابلة للتسجيل؛ عقد بيع ابتدائي بين العميل ومالك الوحدة السكنية وكذا سند ملكية البائع.

ثالثا: قروض تمويل عقاري بغرض تشطيب أو تحسين الوحدات السكنية
- أكبر قيمة تمويل تصل إلى 1.5 مليون جنيه.
- أطول فترة سداد تصل إلى 120 شهر.
- التمويل بغرض التشطيب أو التحسين لكافة الوحدات القائمة سواء المسجلة أو غير المسجلة.
- تأمين مجاني على الحياة (في حالة الوفاة لا يتم المطالبة بآي مستحقات للبنك من الورثة).

رابعا: التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي
1. أن يكون موظفًا بأي من قطاعات الدولة العامة، أو الخاصة.
2. أصحاب المهن الحرة، أو من يمارسون أى أنشطة تجارية، أو خاصة، يجب أن يكون لديهم سجل تجاري وضريبي.
3. ألا يقل عمر المتقدم للمبادرة عن 21 عاما، ولا يزيد عن 60 عامًا عند انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقل.
4. قيمة القسط الشهري لا تتجاوز الـ40% من صافي الدخل الشهري للعميل.
5. مدة التمويل من 7 سنوات وتصل لـ 20 عامًا.
6. الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لمرة واحدة فقط.

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