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محافظات

رفع وإزالة 528 حالة إشغال بمركز إهناسيا ببني سويف

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:11 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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وجه محافظ بني سويف، اليوم الأحد، بضرورة استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وتنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

جاء ذلك خلال استعراضه لنتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة يحيى ياسين، وبحضور اللواء عمرو مرتضى مساعد مدير الأمن المقدم هيثم عباس شرطة مرافق بني سويف والرائد بيتر فوزي نائب مأمور مركز شرطة إهناسيا، ونواب رئيس المدينة، ومسؤولي الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع 528 حالة إشغال متنوعة من شوارع وميادين المدينة،والتي شملت بروز مخالف أمام المحلات التجارية، وتندات مخالفة وأكشاك مخالفة وبدون ترخيص بشارع السكة الحديد، وإعلانات مخالف بشارع ترعة السلطاني وسلالم وصبات خرسانية مخالفة بشارع السكة الحديد، وباستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، حيث تم التحفظ على المضبوطات بديوان الوحدة المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وقيام الوحدة المحلية بعمل حملة نظافة بمناطق متفرقة من المدينة والتي أسفرت عن رفع 95 طن قمامة ونقلها إلى مصنع التدوير بسمسطا، فضلاُ عن تحرير عدد 20 محضر بالاشتراك مع البيئة وشرطة المسطحات المائية، بالإضافة إلى إزالة 3 حالة تعد على مساحة 175 متر من الأرض الزراعية بقرية المسيد الأبيض.

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