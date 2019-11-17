الكنيسة المرقسية تستضيف لقاء العائلة الأرثوذكسية.. الخميس

تستضيف الكنيسة المرقسية بالأزبكية، مساء الخميس المقبل، لقاء العائلة الأرثوذكسية للألحان، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



وسيكون هذا اللقاء مخصصًا للألحان للكنائس الأرثوذكسية وهي "الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الأحباش الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الإريتريين الأرثوذكس" بحضور الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وتوابعها.

