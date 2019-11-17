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حوادث

19 يناير.. الحكم في دعوى بطلان انتخابات الأهلي

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:17 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
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حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، عضوي نادي الأهلي، والتي تطالب ببطلان الانتخابات التي فاز بها الكابتن محمود الخطيب وقائمته، للحكم بجلسة 19 يناير المقبل.

وذكرت الدعوى رقم 11421 لسنة 72 قضائية، أن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية رغم حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.

وأسفرت انتخابات النادي عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادي وقائمته الكاملة، قبل أن تقام دعوى قضائية ببطلان إجراءاتها وما ترتب عليها من قرارات.

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