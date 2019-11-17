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فن

اليوم.. انطلاق "ممالك النار" على mbc

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:19 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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تعرض قناة "MBC" اليوم أولى حلقات المسلسل التاريخي "ممالك النار" عبر شاشتها الفضائية.

ومسلسل "ممالك النار" تدور قصته حول الأيام الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، وقد تم تصوير المسلسل في تونس بتكلفة بلغت 40 مليون دولار، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج المخرج البريطاني بيتر ويبر.

ويوثق المسلسل دراميًا الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر، مسلطًا الضوء على مرحلة في التاريخ العربي ثرية في الأحداث، كاشفًا العديد من الحقائق حول هذه الحقبة، ويستعرض المسلسل التحولات الكبرى في المنطقة العربية منذ معركة "جالديران" التي وقعت بين الدولة العثمانية بقيادة السلطان العثماني "سليم الأول" والدولة الصفوية في إيران، حيث انتهت بهزيمة الصفويين حتى معركة "مرج دابق" ما بين الدولة العثمانية ودولة المماليك بقيادة السلطان "قنصوة الغوري"، والتي انتهت بهزيمة المماليك.

ويركز المسلسل على ولاية السلطان العثماني "سليم الأول" الذي حكم الدولة العثمانية من عام من 1512م حتى عام 1520م، وحروبه المتلاحقة مع الدولة الصفوية ثم دولة المماليك، وما تلى ذلك من توسع فتوحات الدولة العثمانية وصولا إلى أوروبا.

والعمل يشارك في بطولته خالد النبوي، ومحمود نصر، وكندة حنا، ورشيد عساف، ومنى واصف، ومحمود الجندي.

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