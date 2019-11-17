خامنئى: الاحتجاجات يقودها الأعداء والثورة المضادة

قال المرشد الايراني خامنئي، اليوم الأحد، عبر التليفزيون الإيراني، عن قرار رفع أسعار الوقود، إنه يجب تطبيق زيادة سعر البنزين، مشيرا إلى أن أعمال التخريب يقف وراءها الأعداء والثورة المضادة، مؤكدا أنه على المسئولين التعامل بدقة في تنفيذ القرار حتى لا يؤثر على المواطنين.



وأضاف "خامنئي"، في تصريحاته، أن قرار رفع أسعار الوقود جعل بعض الناس يشعرون بقلق دون شك، ولكن أعمال التخريب وإشعال الحرائق يقوم بها مثيرو الشغب وليس شعبنا، الثورة المضادة وأعداء إيران يدعمون دائما أعمال التخريب وانتهاك القانون ويواصلون فعل ذلك.



ونقل التليفزيون عن خامنئي قوله إن زيادة سعر البنزين استندت إلى رأي الخبراء ويجب دعمها.