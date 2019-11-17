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مصر

بالأرقام.. خريطة الطلاب فى الجامعات الحكومية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:42 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر تطور بشكل كبير خلال السنوات الخمسة الماضية، بعد أن قفزت أعدادهم من 1.9 مليون طالب خلال عام 2014-2015 لـ 2.263 مليون طالب خلال عام 2018-2019، بزيادة قدرها 300 ألف طالب خلال هذه الفترة.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أنه رغم الارتفاع في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية؛ إلا أن عدد طلاب جامعة القاهرة قد تراجع إلى 196.5 ألف طالب خلال العام الدراسي الماضي 2018-2019 غالبيتهم من الإناث بعدد 107.3 ألف طالبة، في حين كان عدد طلاب جامعة القاهرة قد بلغ 230.3 ألف طالب خلال عام 2014-2015، و265.3 ألف طالب في عام 2015-2016.

بينما ارتفع عدد طلاب جامعة عين شمس إلى 181.6 ألف طالب خلال عام 2018-2019، غالبيتهم من الإناث بعدد 105.5 ألف طالبة، بينما كان عدد طلاب الجامعة قد بلغ 180.1 ألف طالب خلال عام 2014-2015، كما ارتفع عدد طلاب جامعة الإسكندرية من 161.5 ألف طالب لـ 183.2 ألف طالب خلال الفترة ذاتها.

كما سجل عدد طلاب جامعة الأزهر أعلى ارتفاعًا إلى 360 ألف طالب خلال عام 2018-2019 مقابل 304 آلاف طالب خلال عام 2014-2015، كما ارتفع عدد طلاب جامعة حلوان من 105.3 ألف طالب لـ 166.4 ألف طالب، وجامعة المنصورة من 124.6 ألف طالب لـ 148.9 ألف طالب خلال فترة المقارنة ذاتها.

فيما قيد طلاب لأول مرة بجامعات العريش والوادي الجديد ومطروح خلال العام الدراسي 2018-2019، عدد 5303 طلاب، و2626 طالبًا، و144 طالبًا بالترتيب.

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