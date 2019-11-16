عبدالحليم قنديل: الإعداد لملف مصر حول حقوق الإنسان كان متميزا

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن الإعداد لملف مصر حول حقوق الإنسان الذي عُرض في جنيف كان متميزا هذه المرة.



وأكد قنديل، خلال لقائه على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المراجعة ليست محاكمة، وإنما تجري لكافة الدول الأعضاء التي وافقت على المراجعة.



ولقت قنديل، إلى أن كثافة الحملة ضد مصر، في ملف الحقوق السياسية والسجون كانت كبيرة، ولا يشارك فيها فقط الإخوان وقطر وتركيا، والإنفاق على افتعال منظمات حقوقية، وإنما الميديا الغربية كانت فكرتها عن مصر بالغة السوء، بسبب تقصير في الإعلام المصري الخارجي.



وأردف: "الوفد بدى أداءه رغم صعوبة موقفه متميزًا، ورئيس الوفد عمر مروان له تراث استقصائي"، لافتًا إلى أن شقيقه كان من ضمن من استشهدوا في سيناء.



